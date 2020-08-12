«Абсолютно адекватные». Силовики в Белоруссии всю ночь избивали граждан

Белорусские силовики оцепили центр Минска вечером 11 августа, чтобы не допустить повторения массовых протестов, проходящих в стране после президентских выборов. Протестные акции переместились на окраины города, куда были переброшены усиленные наряды милиции. Согласно десяткам видео, размещенным в сети, правоохранители действовали не просто жестко, а даже жестоко: досталось протестующим, журналистам, прохожим и даже байкерам.

Ряд белорусских телеграм-каналов начали размещать адреса подъездов, где могли бы укрыться протестующие. Правда, оппозиционные телеграм-каналы читают и в МВД, потому уже вскоре силовики стали вылaмывaть двери в подъезды, избивaть ногaми и дубинкaми как укрывающихся протестующих, так и местных жильцов. Кроме того, как свидетельствуют многочисленные видео, милиция с неизвестной целью начала стрелять по окнaм жилых домов.

Сотрудники ГАИ не остались в стороне и решили поддержать коллег. В сеть попало видео, где наряд ГАИ останавливает в пригороде Минска байкеров, а затем, угрожая табельным оружием, начинает их избивать. Свою порцию насилия получили и автомобилисты. Силовики, руководствуясь не самой очевидной логикой, вытаскивали обычных водителей из машин, избивали их на улице, а автомобилям старались нанести максимальные повреждения. У работающих на протестах журналистов отбирали аппаратуру и флешки, а также уже по сложившейся в Белоруссии традиции сотрудников СМИ просто били.

Сейчас улицы белорусской столицы разблокированы, силовики покинули центр города. Движение транспорта по основным магистралям восстановлено. Ранее пaрлaмент Белоруссии опрaвдaл применение силовикaми нaсилия при рaзгоне протестных aкций. Действия прaвоохрaнителей депутaты сочли «aбсолютно aдеквaтными». По данным МВД Белоруссии, за предыдущие два дня были задержаны почти 5 тысяч человек, один протестующий погиб, более 200 человек госпитализированы.

Член постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева в эфире НСН оценила действия белорусских силовиков во время протестов.

«Оценивать их, конечно, сложно, но вы же знаете, что Белоруссия пытается тотально ограничить, в том числе, интернет, чтобы никто не мог узнать, что там происходит. Но это невозможно в эпоху наших технологий, и, судя по тем роликам, которые до нас доходят, картина печальная. Применение силы происходит чаще всего там, где без этого можно было спокойно обойтись», - сказала Меркачева.

При этом на сторону протестующих в Белоруссии перешел первый силовик. Капитан милиции Егор Емельянов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию своих погон, служебного удостоверения, жетона и благодарственной грамоты, подписав ее: «Моя совесть чиста. Милиция с народом».

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе НСН призвал увольнять таких силовиков.

«Считаю, что каждый правоохранительный орган, который подчиняется закону, должен выполнять свои обязанности. Если президент остался президентом, то они должны выполнять все уставы, законы и присягу, которую они принимали», - считает Гончаров.

Белорусский гостелеканал ОНТ в свою очередь сообщил, что в Минске задержан координатор массовых беспорядков, По данным государственного СМИ, задержанный управлял тремя подчиненными, которые "руководили сотнями".

В российском Совфеде считают, что протесты в Белоруссии срежиссированы Западом. Такое мнение высказал сенатор Олег Мельниченко, а его поддержал коллега Владимир Джабаров.

«Я полностью согласен с мнением своего коллеги. Дело в том, что после Лукашенко наиболее значимой фигурой была Тихановская. А процесс по-прежнему нарастает. Скорее всего, это на самом деле срежиссировано на Западе, так как все заранее было готово. Западные страны не предполагали иного исхода выборов, было ясно, что побеждает Лукашенко. Но так как все митинги проходили очень организовано, они напомнили нам 2014 год в Киеве. И неслучайно, кстати говоря, Польша призвала срочно провести саммит ЕС, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии и действия Лукашенко после выборов», – сказал Джабаров в эфире НСН.

Тем не менее, в Госдуме высказали и другое мнение. Так, глава комитета по труду и социальной защите Госдумы РФ Ярослав Нилов в эфире НСН призвал МИД РФ занять жесткую позицию в контексте задержаний в Белоруссии российских журналистов.

«Российскому МИД нужно занять самую жесткую позицию в отношении наших журналистов. Они находились в стране на законных основаниях и выполняли свою работу. Вне зависимости от того, какую позицию они занимали, они делали свою работу. И в случае, если правоохранители выполняли свою работу с избытком, а задержание было противоправным, но такая позиция Белоруссии должна быть осуждена и приняты самые жесткие меры дипломатического и политического характера», - подчеркнул Нилов.

Однако, в российском внешнеполитическом ведомстве не прислушались к призыву парламентария. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские журналисты, которые подверглись в Белоруссии нападениям, неправы, поскольку не имеют аккредитации. Ее позицию поддержал директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Белорусские власти правильно, что задержали. Они были без аккредитации. В суматохе сложно разобрать. Когда они задерживают людей, которые называют себя журналистами, но без аккредитации, они действуют правильно. Все российские СМИ, которые сейчас из-за задержания журналистов набрасываются на Лукашенко – РБК, «Ведомости» (можно список составлять) - это сублимация ненависти к Владимиру Путину. Кто сейчас набрасывается на Александра Лукашенко, будут так же освещать процесс свержения Владимира Путина, организованного уже американскими спецслужбами», - заявил Марков в эфире НСН. Можно ли избивать журналистов без аккредитации, политолог не уточнил.











