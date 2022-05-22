СМИ: В Минэкономики ФРГ предложили ликвидировать газовую сеть

Ликвидация газораспределительной сети запланирована в Германии в рамках декарбонизации и перехода на экологически чистую энергетику, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник.

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Уточняется, что статс-секретарь Министерства экономики ФРГ Патрик Грайхен обратился к руководству коммунальных служб с просьбой запланировать демонтаж. Немецкий чиновник сослался на график декарбонизации, сообщает РИА Новости.

«Конечно, к 2045 году газа в сетях уже не будет», — заявил Патрик Грайхен.

По его мнению, первоначальный план по использованию сетей для транспортировки зеленого водорода является мечтой.

Против этой инициативы выступили глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг и директор Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) Керстин Андреэ. Они раскритиковали идею, назвав ее нецелесообразной и контрпродуктивной, потому что газораспределительные сети являются частью будущей энергетической системы Германии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в нынешней ситуации рассчитывать на запуск газопровода «Северный поток-2» бесперспективно, но «инфраструктура этого проекта готова» и «это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, чтобы она ни говорила».

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ФОТО: РИА Новости
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