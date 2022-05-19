Песков заявил, что Европе нужен газопровод «Северный поток - 2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в нынешней ситуации рассчитывать на запуск газопровода «Северный поток - 2» бесперспективно, сообщает РИА Новости.
По его словамм, с учётом недальновидной позиции партнёров РФ по проекту, сейчас на это нет никаких надежд.
«Тем не менее всё-таки инфраструктура этого проекта готова, какое-то время в рабочем состоянии пролежит на дне моря. И это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, чтобы она ни говорила», - заключил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн заявила, что из-за спецоперации Вооружённых сил России на Украине газопровод «Северный поток - 2» «фактически умер».
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