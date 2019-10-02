Глава ДНР уверен, что Украина может стать фигурантом дела о крушении Boeing-777

Украина обязана стать фигурантом дела по расследованию катастрофы малайзиского самолета рейса MH17 над Донбассом. Об этом РИА ФАН заявил глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что палата представителей парламента Нидерландов намерена провести расследование роли Киева в деле о крушении Boeing-777 летом 2014 года.

В частности, голландские парламентарии добиваются, чтобы правительство установило, почему Украина не закрыла воздушное пространство над регионом, где в тот момент шли активные боевые действия.

Денис Пушилин положительно оценил стремление голландских парламентариев всё-таки добиться выяснения истинных причин трагедии рейса MH17. По оценке главы ДНР, разбирательство в вопросе, почему Киев на закрыл воздушное пространство, прирастёт такими подробностями, которые заставят сделать Украину фигурантом этого дела.

Ранее бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров заявило причастности Киева к крушению малайзийского лайнера. По мнению Пушилина, на Западе постепенно приходит осознание провала попыток переложить ответственность на Москву за эту трагедию.

