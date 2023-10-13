СМИ: Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем
Власти Саудовской Аравии решили приостановить процесс нормализации отношений с Израилем на фоне конфликта вокруг сектора Газа, утверждает агентство Reuters.
По словам источника издания, Эр-Рияд отложил на неопределенный срок переговоры с Тель-Авивом о нормализации отношений. В королевстве считают, что Израиль должен пойти на уступки палестинцам.
Один из источников Reuters заявил, что США требовали от Саудовской Аравии осудить палестинское движение ХАМАС, однако власти королевства отказались.
Министерство здравоохранения Палестины в пятницу сообщило, что в результате атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли 1,8 тысячи жителей сектора Газа, 6,3 тысячи получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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