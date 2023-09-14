СМИ: в Китае пропал ещё один министр
В Китае министр обороны Ли Шанфу не появлялся на публике уже две недели, сообщает агентство Reuters.
Из-за пропажи министра пришлось отложить ряд встреч с его участием, в том числе консультации с представителями оборонного ведомства Вьетнама. При этом официальной причиной переноса переговоров названа болезнь главы ведомства.
Это второе подряд исчезновение китайского министра. До этого исчез из публичного пространства глава МИД КНР Цинь Ган, а потом смещен с должности. В Пекине его первоначальное исчезновения также объясняли болезнью.
Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в интервью НСН назвал возможные причины отставки Цинь Гана.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц сравнил помощь Украине с бомбардировками Югославии
- СМИ: в Китае пропал ещё один министр
- Развожаев: в Севастополе началось профилактическое гранатометание
- США понадеялись на Гутерриша в вопросе возврата РФ в зерновую сделку
- Швыткин: Осенью 2023 года новой волны мобилизации в России не будет
- Дуда усомнился в размещении ядерного оружия в Польше
- Жителя Ингушетии задержали за попытку вступить в ВСУ
- Рогов: группа бойцов ВСУ сдалась без боя на Времевском выступе
- В Казахстане отменили гастрольный тур команды КВН «Камызяки»
- Число жертв наводнения в Ливии превысило 11 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru