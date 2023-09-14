СМИ: в Китае пропал ещё один министр

Из-за пропажи министра пришлось отложить ряд встреч с его участием, в том числе консультации с представителями оборонного ведомства Вьетнама. При этом официальной причиной переноса переговоров названа болезнь главы ведомства.

Это второе подряд исчезновение китайского министра. До этого исчез из публичного пространства глава МИД КНР Цинь Ган, а потом смещен с должности. В Пекине его первоначальное исчезновения также объясняли болезнью.

Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в интервью НСН назвал возможные причины отставки Цинь Гана.

