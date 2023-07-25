«В тюрьму или в ссылку?»: Востоковед назвал возможные причины отставки Цинь Гана
Новый глава МИД Китая Ван И, по всей видимости, не задержится на данной должности, поскольку занимает более высокий пост, сказал НСН Кирилл Котков.
Причинами отставки Цинь Гана с поста главы МИД могли стать и внутриполитическая борьба, и роман с телеведущей, однако истинный мотив еще долго будет оставаться неизвестным. Об этом НСН заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.
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Ранее парламент Китая снял с должности главу МИД Цинь Гана. На смену ему вернулся Ван И, возглавлявший ведомство до декабря 2022 года. Об этом сообщило агентство ТАСС. Отмечается, что Цинь Гана не видели на публике в течение месяца, а СМИ подозревают его во внебрачных связях. Котков предположил, по каким причинам могла произойти рокировка.
«Не стоит исключать ни конспирологической версии относительно романа с телеведущей, ни того, что снятие Цинь Гана с должности — результат некой внутриполитической борьбы в китайском руководстве. Полагаю, что истинную причину мы еще долго не узнаем. Вполне вероятно, что Цинь Ган либо через некоторое время окажется на скамье подсудимых, как неоднократно было в новейшей истории Китая, либо его “отправят в ссылку”, то есть дело просто постараются замять», — сказал Котков.
При этом, отметил собеседник НСН, Ван И, скорее всего, будет временно занимать должность главы МИД.
«Ван И — член Политбюро, он курирует внешнюю политику КНР. У него более высокая должность», — пояснил эксперт.
В заключение Котков заявил, что кадровые перестановки не принесут особых изменений во внешней политике Китая.
«На посту министра иностранных дел Цинь Ган продолжал политику своего предшественника Ван И. Отношения с США он строил по принципу “Давайте жить дружно”, вел себя достаточно мягкотело. Был принят закон о защите китайских граждан за рубежом, который называют жестким. На самом же деле он во многом повторяет аналогичный закон, существующий в США. Так Пекин заполнял окно в своем законодательстве. Сегодня Китай — великая держава, его интересы распространяются на весь мир. Их нужно защищать, в том числе и на законодательном уровне», — подытожил он.
Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил поездку в Пекин, на это могло повлиять исчезновение из публичного пространства Цинь Гана. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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