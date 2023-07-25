«В тюрьму или в ссылку?»: Востоковед назвал возможные причины отставки Цинь Гана

Причинами отставки Цинь Гана с поста главы МИД могли стать и внутриполитическая борьба, и роман с телеведущей, однако истинный мотив еще долго будет оставаться неизвестным. Об этом НСН заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

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Ранее парламент Китая снял с должности главу МИД Цинь Гана. На смену ему вернулся Ван И, возглавлявший ведомство до декабря 2022 года. Об этом сообщило агентство ТАСС. Отмечается, что Цинь Гана не видели на публике в течение месяца, а СМИ подозревают его во внебрачных связях. Котков предположил, по каким причинам могла произойти рокировка.

«Не стоит исключать ни конспирологической версии относительно романа с телеведущей, ни того, что снятие Цинь Гана с должности — результат некой внутриполитической борьбы в китайском руководстве. Полагаю, что истинную причину мы еще долго не узнаем. Вполне вероятно, что Цинь Ган либо через некоторое время окажется на скамье подсудимых, как неоднократно было в новейшей истории Китая, либо его “отправят в ссылку”, то есть дело просто постараются замять», — сказал Котков.

При этом, отметил собеседник НСН, Ван И, скорее всего, будет временно занимать должность главы МИД.

«Ван И — член Политбюро, он курирует внешнюю политику КНР. У него более высокая должность», — пояснил эксперт.

В заключение Котков заявил, что кадровые перестановки не принесут особых изменений во внешней политике Китая.

«На посту министра иностранных дел Цинь Ган продолжал политику своего предшественника Ван И. Отношения с США он строил по принципу “Давайте жить дружно”, вел себя достаточно мягкотело. Был принят закон о защите китайских граждан за рубежом, который называют жестким. На самом же деле он во многом повторяет аналогичный закон, существующий в США. Так Пекин заполнял окно в своем законодательстве. Сегодня Китай — великая держава, его интересы распространяются на весь мир. Их нужно защищать, в том числе и на законодательном уровне», — подытожил он.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил поездку в Пекин, на это могло повлиять исчезновение из публичного пространства Цинь Гана. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

