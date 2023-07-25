Ван И стал новым министром иностранных дел Китая

Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел страны, его пост займёт глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Отставки И НазначенияМИДКитай

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