Минобороны: ВС РФ отразили высадку десанта ВСУ на левый берег Днепра

Российские войска отразили высадку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что ДРГ, которая пыталась подойти на лодке, была обнаружена разведчиками с помощью беспилотника, координаты места возможной высадки противника были переданы на командный пункт батальона.

«Личный состав немедленно занял свои подготовленные огневые позиции и огнём из стрелкового оружия уничтожил приближающуюся к берегу ДРГ», - уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в целях недопущения подхода сил ВСУ к урезу воды российские военнослужащие «периодически ведут беспокоящий огонь по противоположному берегу».

Ранее в МВД заявили, что полицейские обнаружили в Херсонской области тайник с сотнями мин, подготовленный для диверсий, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФВооруженные Силы РФВСУСпецоперацияХерсон
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