СМИ: в Израиле в районе ядерного центра произошел «инцидент»

В Израиле недалеко от центра ядерных исследований в Димоне произошел «инцидент». Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

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«Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге», - пишет издание.

Подробностей о произошедшем нет. В Димоне расположен Ядерный исследовательский центр с реактором.

Боевики палестинского движения ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль и вторглись на приграничные территории. Погибли более тысячи человек, напоминает «Радиоточка НСН».

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