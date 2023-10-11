СМИ: в Израиле в районе ядерного центра произошел «инцидент»
11 октября 202319:44
В Израиле недалеко от центра ядерных исследований в Димоне произошел «инцидент». Об этом сообщила газета Jerusalem Post.
«Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге», - пишет издание.
Подробностей о произошедшем нет. В Димоне расположен Ядерный исследовательский центр с реактором.
Боевики палестинского движения ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль и вторглись на приграничные территории. Погибли более тысячи человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru