СМИ: в Иране в честь победы над сборной Уэльса освободили более 700 заключенных
Власти Ирана освободили из тюрем 715 заключенных, сообщает агентство Fars.
Отмечается, что решение было принято по распоряжению главы судебной власти Исламской Республики Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре над командой Уэльса.
По его словам, иранские футболисты проявили «ревностное отношение к делу, подарившее народу исламского Ирана радость и счастье».
Ранее сборная Ирана обыграла команду Уэльса со счётом 2:0 благодаря голам Роузбеша Чешми и Рамина Резаяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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