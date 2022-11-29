СМИ: в Иране в честь победы над сборной Уэльса освободили более 700 заключенных

Власти Ирана освободили из тюрем 715 заключенных, сообщает агентство Fars.

Сборная Англии разгромила сборную Ирана в матче ЧМ-2022

Отмечается, что решение было принято по распоряжению главы судебной власти Исламской Республики Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре над командой Уэльса.

По его словам, иранские футболисты проявили «ревностное отношение к делу, подарившее народу исламского Ирана радость и счастье».

Ранее сборная Ирана обыграла команду Уэльса со счётом 2:0 благодаря голам Роузбеша Чешми и Рамина Резаяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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