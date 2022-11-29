СМИ: в Иране в честь победы над сборной Уэльса освободили более 700 заключенных

Отмечается, что решение было принято по распоряжению главы судебной власти Исламской Республики Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре над командой Уэльса.

По его словам, иранские футболисты проявили «ревностное отношение к делу, подарившее народу исламского Ирана радость и счастье».

Ранее сборная Ирана обыграла команду Уэльса со счётом 2:0 благодаря голам Роузбеша Чешми и Рамина Резаяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».