Сборная Англии разгромила сборную Ирана в матче ЧМ-2022
Футболисты сборной Англии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре разгромили национальную команду Ирана со счётом 6:2.
В составе английской сборной отличились Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд и Джек Грилиш, а также Букайо Сака, забивший два мяча. У иранцев дубль на счету Мехди Тареми.
В следующем туре соперниками англичан станет сборная США, а иранцы встретятся со сборной Уэльса. Оба матча пройдут 25 ноября.
Ранее иранские футболисты в знак протеста отказались петь гимн своей страны перед матчем чемпионата мира по футболу со сборной Англии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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