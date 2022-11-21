Сборная Англии разгромила сборную Ирана в матче ЧМ-2022

В составе английской сборной отличились Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд и Джек Грилиш, а также Букайо Сака, забивший два мяча. У иранцев дубль на счету Мехди Тареми.

В следующем туре соперниками англичан станет сборная США, а иранцы встретятся со сборной Уэльса. Оба матча пройдут 25 ноября.

Ранее иранские футболисты в знак протеста отказались петь гимн своей страны перед матчем чемпионата мира по футболу со сборной Англии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

