СМИ: В Германии установили личности подорвавших «Северные потоки»

Следователи Германии, предположительно, установили личности диверсантов, подорвавших газопроводы «Северный поток», сообщает Die Zeit.

По данным издания, данную информацию удалось получить в результате совместного расследования Die Zeit, газеты Süddeutsche Zeitung и телеканала ARD. Выданы ордера на арест подрывников.

Следователям удалось установить имена семи подозреваемых. Среди них координатор операции, украинец Сергей Кузнецов.

Диверсанты заложили на «Северных потоках» не менее четырех взрывчаток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
