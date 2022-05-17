СМИ: в Германии признали, что Латинская Америка встала на сторону Москвы

По его данным, Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия Москвы. Так, венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что его страна стоит на стороне российских властей. На Кубе во время традиционных первомайских торжеств были замечены люди с российскими флагами и символом Z.

Аргентина в свете действий России обвиняет западные страны в двойных стандартах. Вице-президент Кристина Киршнер напомнила о конфликте с Великобританией из-за Фолклендских островов.

А кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за происходящее.

Напомним, депутат Венесуэлы Рой Дас заявил, что антироссийские санкции западных стран изменят международную финансовую систему из-за необходимости поддерживать отношения с Москвой в условиях блокады.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Запад хочет войны с Россией, чтобы «расчленить» страну. По его словам, в нынешней ситуации «как никогда заметна медийная диктатура Запада в отношении мира».

