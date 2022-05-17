СМИ: в Германии признали, что Латинская Америка встала на сторону Москвы
В Латинской Америке воспринимают спецоперацию России на Украине иначе, чем в большинстве стран Запада, сообщает немецкий телеканал ZDF.
По его данным, Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия Москвы. Так, венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что его страна стоит на стороне российских властей. На Кубе во время традиционных первомайских торжеств были замечены люди с российскими флагами и символом Z.
Аргентина в свете действий России обвиняет западные страны в двойных стандартах. Вице-президент Кристина Киршнер напомнила о конфликте с Великобританией из-за Фолклендских островов.
А кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за происходящее.
Напомним, депутат Венесуэлы Рой Дас заявил, что антироссийские санкции западных стран изменят международную финансовую систему из-за необходимости поддерживать отношения с Москвой в условиях блокады.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Запад хочет войны с Россией, чтобы «расчленить» страну. По его словам, в нынешней ситуации «как никогда заметна медийная диктатура Запада в отношении мира».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Ведущие японские банки потеряли более $2,7 млрд из-за антироссийских санкций
- СМИ: в Германии признали, что Латинская Америка встала на сторону Москвы
- В российские войска отправлена партия танков Т-90
- ВВС США испытали гиперзвуковое оружие
- Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась почти на 40%
- В КНДР зарегистрировали около 270 тыс. новых случаев заражения COVID-19
- Британцев возмутило «Евровидение»
- Стоимость пшеницы в Европе побила рекорд
- Безос: в инфляции в США виноваты власти страны
- Американские сенаторы согласились проголосовать по проекту о помощи Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru