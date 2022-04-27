В Венесуэле оценили последствия антироссийских санкций

По его словам, применение ограничительных мер к России и другим странам повлечет крах финансового рынка и появление нового. Парламентарий отмечает, что Москва является важным экспортером углеводородов и удобрений, которые движут как продовольственным рынком, так и финансовой системой.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Запад хочет войны с Россией, чтобы «расчленить» страну. По его словам, в нынешней ситуации «как никогда заметна медийная диктатура Запада в отношении мира».

