В Венесуэле оценили последствия антироссийских санкций

Антироссийские санкции западных стран изменят международную финансовую систему из-за необходимости поддерживать отношения с Москвой в условиях блокады, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Венесуэлы Ройя Даса.

Мадуро: Страны БРИКС строят новую финансовую систему

По его словам, применение ограничительных мер к России и другим странам повлечет крах финансового рынка и появление нового. Парламентарий отмечает, что Москва является важным экспортером углеводородов и удобрений, которые движут как продовольственным рынком, так и финансовой системой.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Запад хочет войны с Россией, чтобы «расчленить» страну. По его словам, в нынешней ситуации «как никогда заметна медийная диктатура Запада в отношении мира».

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