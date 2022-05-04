Экс-президент Бразилии считает, что ЕС и США могли предотвратить конфликт на Украине

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что США и ЕС могли предотвратить военный конфликт на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью журналу Time Лула да Силва отметил, что причинами военных действий РФ стало то, что США и Европа не заявили: «Украина не войдет в НАТО». Это заявление решило бы проблему, считает политик.

Также, по мнению бывшего лидера Бразилии, Евросоюз мог бы отложить вступление Украины в объединение, увидев неподходящее для этого время. Кроме того, он призвал к терпению, если стороны хотят мира.







