Мадуро заявил о желании Запада «расчленить» Россию

«Запад координирует экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против России. Мы заявляем об этом из Венесуэлы — они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира», — цитирует главу государства РИА Новости.

Кроме того, Мадуро отметил, что в нынешней ситуации «как никогда заметна медийная диктатура Запада в отношении мира». По словам президента, усилия западных СМИ направлены на оправдание эскалации, «которая может привести к разрушительной третьей мировой войне».

