СМИ: В ФРГ подозревают Россию в слежении за военными учениями с дронов

В публикации говорится, что военным известно о ситуации знают с октября 2022 года и создали специальную группу по борьбе с дронами при бундесвере.

О подозрениях в отношении России заявил депутат бундестага, эксперт по обороне Маркус Фабер.

Он упомянул о регулярных полетах дронов над военным полигоном Клиц, где бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1.

«Это четко организовано и сильно указывает на Россию», — заявил немецкий политик.

Он также признал, что доказательств против Москвы нет, потому что германские военные не смогли посадить ни одного дрона.

Ранее Германия передала Вооружённым силам Украины (ВСУ) ещё 25 танков Leopard 1A5. Об этом говорится в обновлённом списке, который размещён на сайте правительства ФРГ.





