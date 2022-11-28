Цена на нефть Brent опустилась ниже $81 впервые с 11 января

По информации площадки, к 10:12 мск североморское сырье подешевело на 3,19%, до $81,08 за баррель. Несколькими минутами ранее цена февральских фьючерсов Brent опускалась ниже $81.

При этом фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе потеряли 3,2%, их стоимость снизилась до $73,88 за баррель, пишет RT.

Между тем Минфин США разрешил транзакции, связанные с поставками нефти из России в некоторые страны Евросоюза. Речь идет о Болгарии, Хорватии и ряде стран, которые не имеют выход к морю, отмечает «Свободная пресса».

