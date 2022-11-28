Цена на нефть Brent опустилась ниже $81 впервые с 11 января
Цена на нефть марки Brent впервые с 11 января опустилась ниже $81 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
По информации площадки, к 10:12 мск североморское сырье подешевело на 3,19%, до $81,08 за баррель. Несколькими минутами ранее цена февральских фьючерсов Brent опускалась ниже $81.
При этом фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе потеряли 3,2%, их стоимость снизилась до $73,88 за баррель, пишет RT.
Между тем Минфин США разрешил транзакции, связанные с поставками нефти из России в некоторые страны Евросоюза. Речь идет о Болгарии, Хорватии и ряде стран, которые не имеют выход к морю, отмечает «Свободная пресса».
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