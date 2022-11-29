СМИ: произошло резкое падение цены на российскую нефть Urals

Это ниже предлагаемого Европейским союзом потолка цен в 65-70 долларов за бочку нефти. Сейчас стоимость Urals отстает от котировок эталонного сорта Brent более чем на 30 долларов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика призывает Евросоюз как можно скорее отказаться от российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

