СМИ: произошло резкое падение цены на российскую нефть Urals

Стоимость российской нефти марки Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска опустилась до 51,96 доллара за баррель, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Bloomberg.

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Это ниже предлагаемого Европейским союзом потолка цен в 65-70 долларов за бочку нефти. Сейчас стоимость Urals отстает от котировок эталонного сорта Brent более чем на 30 долларов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика призывает Евросоюз как можно скорее отказаться от российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цена На Нефть
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