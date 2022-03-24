Renault ушел, Toyota и Nissan готовы вернуться: Как автоконцерны реагируют на спецоперацию
Компания Renault объявила об уходе с российского рынка вслед за другими гигантами автопрома, однако Toyota и Nissan намерены возобновить работу.
Французская автомобилестроительная корпорация Renault приостановит свою деятельность в РФ. Пресс-релиз выложен на официальном сайте Renault Group.
Московский завод компании уже прекратил работу. Также Renault рассматривает возможные варианты действий со своей доле в российской компании «АвтоВАЗ». Этот порядок действий уже одобрил Совет директоров Renault Group, заседание которого прошло в среду, 23 марта.
В сообщении компании указано, что она намерена поступить ответственно «по отношению к своим 45 000 наемных работников в России». На московском заводе Renault выпускались популярные внедорожники Duster, кроссоверы Kaptur и купе-кроссоверы Arkana.
Renault оставался последним крупным международным автопроизводителем, который продолжал продажи и производство машин в России после начала военной операции на территории Украины. Многие компании объяснили временное прекращение производства логистическими трудностями и нехваткой комплектующих.
Ранее о приостановках производства в России сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki. Также о прекращении экспорта своей продукции заявил японский автоконцерн Honda. Аналогичным образом поступила японская компания Mazda, которая перестала поставлять запчасти и комплектующие для своих заводов в России.
При этом, по последним данным, предприятия компаний Toyota и Nissan возобновят свою работу. Об этом агентству Primpress рассказал руководитель петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Он отметил, что один из заводов уже начал работать, а два других должны открыться в конце марта.
При этом отечественный автопром также страдает от нехватки комплектующих и нередко вынужден простаивать. АвтоВАЗ с 21 по 28 марта остановит сборку Lada Granta с возможностью продления режима простоя до 4 апреля, передает сообщество Avtograd news со ссылкой на данные заводов в Тольятти и в Ижевске.
Хотя завод заявлял, что возобновит сборку Lada Vesta, актуальной информации по этому автомобилю на момент написания материала нет. Завод планировал с 21 марта за три дня собрать 1,6 тысячи экземпляров. Выпуск запчастей в этот период также продолжится. Но предприятие в Ижевске, которое выпускает только это семейство, из-за нехватки комплектующих находится в простое с 28 февраля.
По данным Avtograd, сейчас все линии АвтоВАЗа, кроме Granta и Niva, которые производятся с 14 марта, простаивают. Сообщается, что дни простоя будут оплачены в размере двух третьих от средней заработной платы. С 4 апреля на предприятии начинается перенесенный с лета корпоративный отпуск. Он продлится до 24 апреля.
При этом актуальной информации о возобновлении сборки автомобилей на линии B0 (Lada Largus, Lada XRay, Sandero и Renault Logan), которая не работает с 28 февраля, также нет.
Однако эксперты отмечали падение интереса россиян к новым авто еще до кризиса. Так, в феврале 2022 года в стране было куплено 114 349 новых легковых автомобилей и LCV (лёгкие коммерческие автомобили). Как говорится в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), это на 5 732 штуки или 4,8% меньше, чем в феврале прошлого года.
В отсутствие новинок в России выросли цены на подержанные автомобили популярных брендов. В среднем машины подорожали на 15-32% за две недели, свидетельствует исследования экспертов «Банкавто».
Лидерами рейтинга по росту цен с 23 февраля по 10 марта стали Mercedes-Benz (4,52 млн рублей) и BMW (3,49 млн), которые подорожали на 32%, а также Toyota (2,91 млн), стоимость которой увеличилась на 28%.
Ранее Минпромторг, Липецкая область и компания «Моторинвест» подписали первый в России специнвестконтракт по внедрению технологии производства электромобилей. Вероятнее всего, поставщиком необходимых комплектующих будет китайская Chery. О том, что компании ведут переговоры о совместном производстве автомобилей, в том числе и электротранспорта, было известно еще в начале февраля.
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