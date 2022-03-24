Renault ушел, Toyota и Nissan готовы вернуться: Как автоконцерны реагируют на спецоперацию

Renault оставался последним крупным международным автопроизводителем, который продолжал продажи и производство машин в России после начала военной операции на территории Украины. Многие компании объяснили временное прекращение производства логистическими трудностями и нехваткой комплектующих.

Ранее о приостановках производства в России сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki. Также о прекращении экспорта своей продукции заявил японский автоконцерн Honda. Аналогичным образом поступила японская компания Mazda, которая перестала поставлять запчасти и комплектующие для своих заводов в России.

При этом, по последним данным, предприятия компаний Toyota и Nissan возобновят свою работу. Об этом агентству Primpress рассказал руководитель петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Он отметил, что один из заводов уже начал работать, а два других должны открыться в конце марта.

При этом отечественный автопром также страдает от нехватки комплектующих и нередко вынужден простаивать. АвтоВАЗ с 21 по 28 марта остановит сборку Lada Granta с возможностью продления режима простоя до 4 апреля, передает сообщество Avtograd news со ссылкой на данные заводов в Тольятти и в Ижевске.

Хотя завод заявлял, что возобновит сборку Lada Vesta, актуальной информации по этому автомобилю на момент написания материала нет. Завод планировал с 21 марта за три дня собрать 1,6 тысячи экземпляров. Выпуск запчастей в этот период также продолжится. Но предприятие в Ижевске, которое выпускает только это семейство, из-за нехватки комплектующих находится в простое с 28 февраля.

По данным Avtograd, сейчас все линии АвтоВАЗа, кроме Granta и Niva, которые производятся с 14 марта, простаивают. Сообщается, что дни простоя будут оплачены в размере двух третьих от средней заработной платы. С 4 апреля на предприятии начинается перенесенный с лета корпоративный отпуск. Он продлится до 24 апреля.



При этом актуальной информации о возобновлении сборки автомобилей на линии B0 (Lada Largus, Lada XRay, Sandero и Renault Logan), которая не работает с 28 февраля, также нет.