General Motors навсегда уходит с российского рынка
19 апреля 202221:59
Американский автоконцерн General Motors первым окончательно уходит из России. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Компания уже уведомила российских дилеров о прекращении поставок автомобилей.
Также сообщается, что GM уже начала процесс увольнения сотрудников российского офиса.
Ранее, 11 марта, автомобили Chevrolet и Cadillac из США попали под запрет на экспорт в РФ.
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19 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru