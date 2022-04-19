General Motors навсегда уходит с российского рынка

Американский автоконцерн General Motors первым окончательно уходит из России. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

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Компания уже уведомила российских дилеров о прекращении поставок автомобилей.

Также сообщается, что GM уже начала процесс увольнения сотрудников российского офиса.

Ранее, 11 марта, автомобили Chevrolet и Cadillac из США попали под запрет на экспорт в РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Автопром
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