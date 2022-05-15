СМИ: Южная Корея намерена провести переговоры с КНДР по коронавирусу

Южная планирует предложить КНДР провести беседу, цель которой — оказать помощь Пхеньяну в борьбе с распространением COVID-19, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного источника в Сеуле.

Ким Чен Ын заявил о крупнейшем потрясении в истории КНДР из-за COVID-19

Встреча может состояться в начале недели. Ранее официальный представитель южнокорейского президента Кан Ин Сон заявил, что Сеул готов предложить КНДР поставку в страну вакцины от коронавируса и другие предметы медицинского назначения.

Напомним, в Северной Корее за 14 мая зарегистрировали более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой, еще 15 человек скончались.

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ФОТО: flickr
ТЕГИ:КоронавирусСеверная КореяЮжная Корея
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