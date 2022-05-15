СМИ: Южная Корея намерена провести переговоры с КНДР по коронавирусу

Встреча может состояться в начале недели. Ранее официальный представитель южнокорейского президента Кан Ин Сон заявил, что Сеул готов предложить КНДР поставку в страну вакцины от коронавируса и другие предметы медицинского назначения.

Напомним, в Северной Корее за 14 мая зарегистрировали более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой, еще 15 человек скончались.

