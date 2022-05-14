Ким Чен Ын заявил о крупнейшем потрясении в истории КНДР из-за COVID-19
КНДР столкнулась с «крупнейшем потрясением» в своей истории. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, передает Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее в КНДР впервые с начала пандемии сообщили об обнаружении больных COVID-19. По данным властей страны, с конца апреля в Северной Корее начала распространяться «незнакомая лихорадка», объявлен режим ЧС.
Как отметил Ким Чен Ын, распространение коронавируса стало крупнейшим потрясением с момента основания КНДР, однако страна преодолеет кризис, «если не потеряет сосредоточенность на реализации антивирусных мер, будет поддерживать организованность и контроль и усилит борьбу с инфекцией».
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