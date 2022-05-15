В КНДР за сутки выявили более 290 тысяч случаев коронавируса

В Северной Корее за 14 мая зарегистрировали более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой, еще 15 человек скончались, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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Всего коронавирусом заболели более 820 тысяч человек. Более 252 тысяч пациентов выздоровели. Общее число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 14 мая, составляет более 820 тысяч человек.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР столкнулась с «крупнейшем потрясением» в своей истории. Он выразил уверенность в том, что страна преодолеет кризис.

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ФОТО: pixabay.com
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