СМИ: ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в 500 тысяч долларов
Расходы администрации американского президента на торжественный ужин лидеров США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона составят 500 тысяч долларов, сообщает CNN.
Как уточняется, данная сумма будет включать в себя не только дорогостоящие блюда, но и украшения, а также аренду посуды. В меню значатся омары, икра, равиоли из кабачков, говядина с петрушкой с картофелем, топинамбуром и кремом из кресс-салата, а также сыры, бисквитный апельсиновый торт, жареные груши с цитрусовым соусом и мороженое.
На пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом Макрон заявил, что Париж продолжит вместе с Вашингтоном поддерживать Киев.
При этом президент США сообщил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путины об окончании спецоперации если тот примет подобное решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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