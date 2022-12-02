Макрон оценил сроки переговоров Москвы и Киева
Развитие ситуации вокруг Украины в ближайшее время определит сроки возобновления российско-украинских переговоров, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона.
По словам главы государства, он продолжит общаться с президентом РФ Владимиром Путиным для решения конфликта. Макрон отметил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы определит, когда представители двух стран сядут за стол переговоров.
Также лидер Франции отметил, что старался добиться безопасности вокруг Запорожской АЭС. Макрон назвал важной проводимую Парижем работу в поддержку усилий МАГАТЭ.
При этом, по словам Макрона, Франция продолжит вместе с США поддерживать Киев, оказывая военную помощь.
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