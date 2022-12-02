Макрон оценил сроки переговоров Москвы и Киева

Развитие ситуации вокруг Украины в ближайшее время определит сроки возобновления российско-украинских переговоров, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона.

Макрон проведет переговоры с Байденом в Вашингтоне

По словам главы государства, он продолжит общаться с президентом РФ Владимиром Путиным для решения конфликта. Макрон отметил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы определит, когда представители двух стран сядут за стол переговоров.

Также лидер Франции отметил, что старался добиться безопасности вокруг Запорожской АЭС. Макрон назвал важной проводимую Парижем работу в поддержку усилий МАГАТЭ.

При этом, по словам Макрона, Франция продолжит вместе с США поддерживать Киев, оказывая военную помощь.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыУкраинаЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры