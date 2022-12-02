Макрон заявил, что Париж и Вашингтон продолжат поддерживать Украину

Париж продолжит вместе с Вашингтоном поддерживать Киев, оказывая военную помощь, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом.

Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации

«В ходе сегодняшних переговоров мы смогли подтвердить ряд конкретных инициатив, они должны быть реализованы в ближайшие дни и недели. Мы подтвердили приверженность продолжать поддержку Украины, в том числе оказывать помощь украинским военным», — сказал Макрон.

Также французский президент выразил уверенность, что США продолжат предоставлять помощь Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины потребуется более 1 трлн долларов. К восстановлению страны Киев собирается привлечь несколько десятков западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАФранцияЭммануэль Макрон
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