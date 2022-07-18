Посол Шеху: Нигерия не против стать членом БРИКС

Нигерия могла бы вступить в группу БРИКС для укрепления своей экономической системы. Об этом заявил посол республики в России Абдуллахи Шеху в интервью РИА Новости.

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«Да, это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире», — отметил дипломат.

Ранее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд в беседе с Известиями рассказала, что к организации планируют присоединиться Саудовская Аравия, Турция и Египет. Сейчас в состав группы входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика, отмечает Ura.ru.

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:НигерияБрикс
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