Посол Шеху: Нигерия не против стать членом БРИКС

«Да, это вполне реально и будет зависеть от критериев членства. Нигерия не против стать членом БРИКС, чтобы обеспечить свои экономические интересы в сотрудничестве с другими партнерами в мире», — отметил дипломат.

Ранее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд в беседе с Известиями рассказала, что к организации планируют присоединиться Саудовская Аравия, Турция и Египет. Сейчас в состав группы входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика, отмечает Ura.ru.

