Алжир заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

По его словам, у страны имеются почти все условия для вступления в организацию. Отмечается, что Алжир глубоко заинтересован в присоединении к БРИКС.

Как сообщалось ранее, Нигерия могла бы вступить в группу БРИКС для укрепления своей экономической системы.

К организации также планируют присоединиться Саудовская Аравия, Турция и Египет.

