Алжир заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС
Алжир готов присоединиться к БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), сообщил в эфире Al Mayadeen президент республики Абдельмаджид Теббун.
По его словам, у страны имеются почти все условия для вступления в организацию. Отмечается, что Алжир глубоко заинтересован в присоединении к БРИКС.
Как сообщалось ранее, Нигерия могла бы вступить в группу БРИКС для укрепления своей экономической системы.
К организации также планируют присоединиться Саудовская Аравия, Турция и Египет.
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