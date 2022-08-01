Алжир заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

Алжир готов присоединиться к БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), сообщил в эфире Al Mayadeen президент республики Абдельмаджид Теббун.

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По его словам, у страны имеются почти все условия для вступления в организацию. Отмечается, что Алжир глубоко заинтересован в присоединении к БРИКС.

Как сообщалось ранее, Нигерия могла бы вступить в группу БРИКС для укрепления своей экономической системы.

К организации также планируют присоединиться Саудовская Аравия, Турция и Египет.

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:АлжирБрикс
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