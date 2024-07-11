СМИ: Украинский беспилотник насквозь пробил стену завода в Тульской области
11 июля 202419:04
Украинский дрон насквозь пробил стену предприятия «Промет-СЭЗ» особой экономической зоны Узловая в Тульской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Сообщается, что в ходе массированной атаки до ОЭЗ долетели четыре дрона. Все они были сбиты системой ПВО, однако цех предприятия по производству металлических стеллажей получил повреждения.
От властей региона комментариев не поступало, оценкой ущерба занимаются специалисты.
Ранее украинские войска попытались атаковать при помощи беспилотника Белгородскую область.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru