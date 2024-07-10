Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область

Украинские войска попытались атаковать при помощи беспилотника Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России.

Песков: Для безопасности Белгородской области от атак ВСУ делается все необходимое

Действия украинской армии были успешно пресечены российскими военными около 15:40 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что БПЛА был сбит дежурными средствами ПВО.

Ранее один человек погиб, семь мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУБелгородская областьБеспилотники

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