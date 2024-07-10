Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область
10 июля 202417:31
Украинские войска попытались атаковать при помощи беспилотника Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России.
Действия украинской армии были успешно пресечены российскими военными около 15:40 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что БПЛА был сбит дежурными средствами ПВО.
Ранее один человек погиб, семь мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru