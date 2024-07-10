Песков: Для безопасности Белгородской области от атак ВСУ делается все необходимое

По его словам, все, что происходит сейчас на Харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгорода. Пресс-секретарь президента отметил, что работа в этом направлении продолжается.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может ответить на удары ВСУ по гражданскому населению и объектам тем же, но у нее «есть свои взгляды на этот счет и свои планы». Так он прокомментировал атаки Украины на Белгородскую область и пообещал защитить регион, передает «Радиоточка НСН».

