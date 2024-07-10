Песков: Для безопасности Белгородской области от атак ВСУ делается все необходимое

Для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) делается все необходимое, но требуется время. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Белгородской и Воронежской областях сбили два украинских БПЛА

По его словам, все, что происходит сейчас на Харьковском направлении, подчинено задаче обеспечения безопасности Белгорода. Пресс-секретарь президента отметил, что работа в этом направлении продолжается.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может ответить на удары ВСУ по гражданскому населению и объектам тем же, но у нее «есть свои взгляды на этот счет и свои планы». Так он прокомментировал атаки Украины на Белгородскую область и пообещал защитить регион, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Дмитрий ПесковБелгородская область

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