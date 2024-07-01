СМИ: Украинские войска атаковали птицефабрику в Новой Таволжанке

Украинские войска нанесли удар 12 минометными снарядами по самой крупной птицефабрике Белгородской области «Ясные Зори», расположенной в Новой Таволжанке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что инцидент произошел примерно в 13:30. В результате произошедшего пострадали два человека, один погиб.

Комментариев от официальных ведомств и властей региона пока не поступало.

Ранее украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в районе села Новое Волоконовского района, в результате инцидента погиб четырехлетний ребенок.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Белгородская областьВСУОбстрел

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