СМИ: Украинские войска атаковали птицефабрику в Новой Таволжанке
1 июля 202415:00
Украинские войска нанесли удар 12 минометными снарядами по самой крупной птицефабрике Белгородской области «Ясные Зори», расположенной в Новой Таволжанке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошел примерно в 13:30. В результате произошедшего пострадали два человека, один погиб.
Комментариев от официальных ведомств и властей региона пока не поступало.
Ранее украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в районе села Новое Волоконовского района, в результате инцидента погиб четырехлетний ребенок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru