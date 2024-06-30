СМИ: в Харькове поражен склад ВСУ, размещенный в здании почты
30 июня 202420:40
Ударом авиационной бомбы поражен склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В Харькове нанесен бомбовый удар по логистической базе ВСУ - зданию «Новой почты», - заявил собеседник агентства.
Власти Харькова пока не комментировали ситуацию.
В воскресенье украинские беспилотники атаковали три населенных пункта Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет, частично повреждено несколько жилых домов и линия электроснабжения, сообщает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: в Харькове поражен склад ВСУ, размещенный в здании почты
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru