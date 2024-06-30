В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб ребенок

Украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в районе села Новое Волоконовского района, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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В машине находилась семья из пяти человек. От полученных ран скончалась четырехлетняя девочка, сообщил губернатор.

По его словам, другие пассажиры получили множественные осколочные ранения. Дедушка погибшего ребенка находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь пострадавшим.

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 72 украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУУкраинаБелгородская область

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