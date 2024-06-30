В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб ребенок
Украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в районе села Новое Волоконовского района, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
В машине находилась семья из пяти человек. От полученных ран скончалась четырехлетняя девочка, сообщил губернатор.
По его словам, другие пассажиры получили множественные осколочные ранения. Дедушка погибшего ребенка находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь пострадавшим.
За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 72 украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru