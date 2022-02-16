СМИ: украинские военные летчики массово покидают из ВВС
Украинские военные пилоты массово увольняются из Военно-воздушных сил страны, сообщает «РЕН ТВ».
Это происходит из-за низкой зарплаты и излишней бюрократии. 70 человек уволились из ВВС в 2019-2020 годах, в 2021 году еще пять летчиков отказались продлевать контракт. Их не устроила низкая зарплата, множество бумажной волокиты и плохое обучение военному делу, пишет Forbes.
По данным издания, нехватка пилотов может «приковать к земле» многие самолеты, которыми располагает страна.
Тем временем, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному влиянию 5G-сетей на приборы самолетов во время международных полетов.
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