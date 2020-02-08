Российские пилоты из китайских авиакомпаний устроятся на Родине
Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов рассказал в эфире НСН о судьбе российских летчиков, которые вернутся из Китая после расторжения контрактов с ними.
Авиакомпании Китая начали увольнять российских пилотов. Ситуация связана с сокращением числа летных экипажей из-за вынужденного простоя. В компаниях China Southern Airlines и Hainan Airlines в ближайшее время планируется досрочно расторгнуть контракты с более чем сотней российских летчиков.
«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 - China Southern Airlines», - пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к летному составу авиакомпаний.
Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов рассказал в эфире НСН, что в отечественных авиакомпаниях возросла потребность в летчиках. Эксперт предположил, что пилоты, которые вернутся на Родину в связи с досрочным расторжением контрактов с китайскими авиаперевозчиками, не будут испытывать проблем с трудоустройством.
«Смогут они устроиться. Только в этом году поступает в распоряжение крупнейшего перевозчика 11 новых самолетов. На каждый нужно по восемь экипажей, а это по два пилота в каждом. То есть, в общей сложности необходимо 176 человек летного состава. Не хватает примерно 90 человек, чтобы работать на новых «Боингах-777». А у наших летчиков, кто работал в Китае, хорошие летные навыки, высокий уровень знания английского языка. Не взять их на работу было бы ошибкой», - заявил эксперт.
Он также отметил, что ситуация с досрочным расторжением контрактов китайских авиакомпаний с иностранными пилотами, до конца не ясна.
«Летчиков отправили в отпуск без содержания на февраль. Все будет зависеть от того, как будет развиваться коронавирус. Если эпидемия закончится, авиация, которая в Азиатском регионе развивается очень бурно, быстро восстановится. По прогнозам экспертов, в ближайшие 20 лет там потребуется сотни тысяч пилотов», - пояснил собеседник НСН.
Ранее Игорь Дельдюжов в эфире НСН указал виновника в нехватке пилотов. По мнению эксперта, кадровый голод в России создала Росавиация. Также необходимо регулировать нагрузки на пилотов, чем должны заниматься авиакомпании.
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