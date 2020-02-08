Российские пилоты из китайских авиакомпаний устроятся на Родине

Авиакомпании Китая начали увольнять российских пилотов. Ситуация связана с сокращением числа летных экипажей из-за вынужденного простоя. В компаниях China Southern Airlines и Hainan Airlines в ближайшее время планируется досрочно расторгнуть контракты с более чем сотней российских летчиков.

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 - China Southern Airlines», - пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к летному составу авиакомпаний.

Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов рассказал в эфире НСН, что в отечественных авиакомпаниях возросла потребность в летчиках. Эксперт предположил, что пилоты, которые вернутся на Родину в связи с досрочным расторжением контрактов с китайскими авиаперевозчиками, не будут испытывать проблем с трудоустройством.

«Смогут они устроиться. Только в этом году поступает в распоряжение крупнейшего перевозчика 11 новых самолетов. На каждый нужно по восемь экипажей, а это по два пилота в каждом. То есть, в общей сложности необходимо 176 человек летного состава. Не хватает примерно 90 человек, чтобы работать на новых «Боингах-777». А у наших летчиков, кто работал в Китае, хорошие летные навыки, высокий уровень знания английского языка. Не взять их на работу было бы ошибкой», - заявил эксперт.