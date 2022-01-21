СМИ: Росавиация рекомендовала перевозчикам подготовиться к влиянию сетей 5G на полеты

По данным издания, частоты сетей 5G и бортовых радиовысотомеров близки, и гипотетически диапазон может повлиять на работу оборудования. Однако точных данных о подобном воздействии нет, регуляторы США, Евросоюза или производители воздушных судов не предоставляли «однозначного ответа о возможном влиянии сетей 5G на работу радиовысотомеров».

Росавиация попросила перевозчиков учесть возможные сбои в работе приборов, проинформировать об этом экипажи самолетов, провести внеочередное обучение сотрудников по работе в случае возникновения неполадок.

Уведомление ведомства получили компании «Аэрофлот», S7, Utair и Red Wings, пишет Газета.ру. Как отметили в «Аэрофлоте», пилоты выполняют рекомендации федерального агентства, однако не наблюдали отклонений в работе радиовысотомеров. Пилоты S7 также пока не сталкивались с влиянием 5G на работу приборов.

