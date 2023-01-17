СМИ: Украине для контрнаступления необходимо получить от Запада минимум 100 танков
Украина должна получить как минимум 100 танков от западных стран, чтобы провести контрнаступление, сообщает The Guardian со ссылкой на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований.
По данным британской газеты, началом активизации военной помощи Запада можно считать анонсированную поставку 14 британских танков Challenger 2 и желание Польши передать Киеву роту Leopard. Однако этого не хватит, чтобы закрыть потребности Украины, которая в конце 2022 года заявляла о необходимости получить 300 танков.
Отмечается, что Лондон не может резко увеличить поставки боевых машин, поскольку в составе Вооруженных сил Великобритании всего 227 Challenger 2.
У 13 стран Североатлантического альянса более 2,3 тыс. танков Leopard 2, хотя не менее 300 из них находятся на хранении, а состояние многих других считается плачевным.
Как сообщалось ранее, Великобритания отправит Украине 100 единиц бронетехники, в том числе бронетранспортеры Bulldog. Также Киеву передадут технику для расчистки минных полей и наведения мостов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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