СМИ: Украине для контрнаступления необходимо получить от Запада минимум 100 танков

По данным британской газеты, началом активизации военной помощи Запада можно считать анонсированную поставку 14 британских танков Challenger 2 и желание Польши передать Киеву роту Leopard. Однако этого не хватит, чтобы закрыть потребности Украины, которая в конце 2022 года заявляла о необходимости получить 300 танков.

Отмечается, что Лондон не может резко увеличить поставки боевых машин, поскольку в составе Вооруженных сил Великобритании всего 227 Challenger 2.

У 13 стран Североатлантического альянса более 2,3 тыс. танков Leopard 2, хотя не менее 300 из них находятся на хранении, а состояние многих других считается плачевным.

Как сообщалось ранее, Великобритания отправит Украине 100 единиц бронетехники, в том числе бронетранспортеры Bulldog. Также Киеву передадут технику для расчистки минных полей и наведения мостов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

