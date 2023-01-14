СМИ: Сунак готов подтвердить Зеленскому план поставки танков Challenger 2
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении передать Киеву эскадрон танков Challenger 2. Об этом сообщает британская газета Sun со ссылкой на источник в британском правительстве.
Сунак признался, что «хочет, чтобы действия (Британии - прим. НСН) говорили громче слов».
Издание сообщает о планируемой поставке четырех танков Challenger 2 в Восточную Европу «сразу же» и последующей передаче еще восьми танков.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник заявил, что Киеву могут быть предложены порядка десяти танков Challenger 2, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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