СМИ: Сунак готов подтвердить Зеленскому план поставки танков Challenger 2

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении передать Киеву эскадрон танков Challenger 2. Об этом сообщает британская газета Sun со ссылкой на источник в британском правительстве.

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Сунак признался, что «хочет, чтобы действия (Британии - прим. НСН) говорили громче слов».

Издание сообщает о планируемой поставке четырех танков Challenger 2 в Восточную Европу «сразу же» и последующей передаче еще восьми танков.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник заявил, что Киеву могут быть предложены порядка десяти танков Challenger 2, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:УкраинаОружиеПоставкиТанкиВеликобритания
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