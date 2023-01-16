Великобритания отправит Украине 100 единиц бронетехники

Кроме того, добавил глава британского Минобороны, Киеву передадут технику для расчистки минных полей и наведения мостов стоимостью 20 миллионов фунтов, а также десятки беспилотников на такую же сумму, чтобы усилить артиллерию.

Уоллес отметил, что помощь Киеву также предусматривает поставку еще 100 тысяч артиллерийских снарядов, свыше 100 ракет, включая ракеты семейства GMLRS, ЗРК Starstreak, ракет ПВО средней дальности, восемь самоходных артиллерийских установок AS-90, эскадрона танков Challenger 2, а также запчастей для ремонта до 100 единиц бронетехники.

Ранее вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила, что страна не будет оказывать военную помощь Украине, потому что не хочет быть вовлечена в конфликт. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

