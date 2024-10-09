Минобороны РФ: ВС РФ освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
Российские военные освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также заявили, что потери украинского стороны за сутки на курском направлении составили порядка 100 военнослужащих.
Российские средства ПВО сбили переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК «С-200» и 68 беспилотников.
Ранее стало известно, что российские военные поразили за минувшие сутки энергетические объекты на Украине, которые снабжали ВСУ горюче-смазочными материалами, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru