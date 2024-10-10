В Германии заявили, что России удалось серьезно повредить один из комплексов Patriot ВСУ

Российская армия смогла нанести серьезный урон зенитно-ракетному комплексу Patriot, сообщил в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.

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Его словам, это произошло в Днепропетровской области. Отмечается, что уничтожение комплекса стало тяжелым ударом для Вооруженных сил Украины из-за крайне малой численности Patriot в рядах армии.

Ранее Нидерланды отказались от планов по передаче Украине системы Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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