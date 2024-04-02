СМИ: Украина использовала боевой искусственный интеллект против России

ВСУ используют беспилотники с боевым искусственным интеллектом против России. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

По мнению собеседника телеканала, искусственный интеллект применяется, чтобы точно навести дрон на цель. В частности, для этого используется машинное зрение.

Сообщается, что каждый БПЛА оснащен процессором со спутниковыми данными и данными о местности.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО вечером 1 апреля пресекли попытку Украины совершить теракт с применением беспилотников.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаИскусственный ИнтеллектБеспилотники

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