СМИ: Украина использовала боевой искусственный интеллект против России

По мнению собеседника телеканала, искусственный интеллект применяется, чтобы точно навести дрон на цель. В частности, для этого используется машинное зрение.

Сообщается, что каждый БПЛА оснащен процессором со спутниковыми данными и данными о местности.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО вечером 1 апреля пресекли попытку Украины совершить теракт с применением беспилотников.

