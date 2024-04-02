СМИ: Украина использовала боевой искусственный интеллект против России
2 апреля 202411:47
ВСУ используют беспилотники с боевым искусственным интеллектом против России. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
По мнению собеседника телеканала, искусственный интеллект применяется, чтобы точно навести дрон на цель. В частности, для этого используется машинное зрение.
Сообщается, что каждый БПЛА оснащен процессором со спутниковыми данными и данными о местности.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО вечером 1 апреля пресекли попытку Украины совершить теракт с применением беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru