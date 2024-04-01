Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Министерство обороны России заявило об уничтожении беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины над Белгородской областью. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны отработали в районе 16:30 по московскому времени.

Ранее Минобороны отчиталось, что за полчаса до этого системы ПВО сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над Белгородчиной. В Белгороде и одноимённом районе была запущена система предупреждения о ракетной опасности.

После этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле областного центра и Белгородского района. Все раненые и пострадавшие госпитализированы. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», один мужчина находится в тяжелом состоянии.

