Силы ПВО перехватили шесть украинских БПЛА над Черным морем
1 апреля 202421:43
Российские средства противовоздушной обороны вечером 1 апреля пресекли попытку Украины совершить теракт с применением беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.
Силы ПВО отразили атаку около 19:30 мск. По данным ведомства, над акваторией Черного моря сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 19 снарядов украинской реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
Накануне три украинских беспилотника уничтожили над Ярославской областью, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru