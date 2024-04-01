Силы ПВО перехватили шесть украинских БПЛА над Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны вечером 1 апреля пресекли попытку Украины совершить теракт с применением беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Силы ПВО отразили атаку около 19:30 мск. По данным ведомства, над акваторией Черного моря сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 19 снарядов украинской реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Накануне три украинских беспилотника уничтожили над Ярославской областью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Черное МореБеспилотникиПВОМинобороны

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