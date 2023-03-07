СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке

По данным агентства, украинские власти ведут с партнерами онлайн-переговоры с тем, чтобы «Киев мог продолжать поставлять зерно на мировые рынки». Источник указал, что украинская сторона не вела обсуждений с Москвой.

При этом собеседник Reuters отметил, что в Киеве понимали: украинские партнеры ведут переговоры с российской стороной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ продолжит выполнять договоренности в рамках зерновой инициативы, если другие участники будут исполнять свои обязательства на равноправной основе.

