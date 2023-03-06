В ООН призвали продлить зерновую сделку «любой ценой»

Зерновая сделка по вывозу зерна из Украины должна быть продлена любой ценой, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в Twitter.

СМИ сообщают о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке

Он заявил, что людям угрожает серьезная опасность в случае, зерновая сделка не будет продлена. Он напомнил, что планету на сегодняшний день потрясают вооруженные конфликты, COVID-19, землетрясения и прочие климатические катаклизмы.

«Срок соглашения по зерну истекает, и оно должно быть продлено любой ценой», - сказал Бизли.

Если соглашение не будет продлено, Землю ждут массовая миграция и голод, добавил политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: marinetraffic.com
ТЕГИ:ЗерноООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры