В ООН призвали продлить зерновую сделку «любой ценой»
Зерновая сделка по вывозу зерна из Украины должна быть продлена любой ценой, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в Twitter.
Он заявил, что людям угрожает серьезная опасность в случае, зерновая сделка не будет продлена. Он напомнил, что планету на сегодняшний день потрясают вооруженные конфликты, COVID-19, землетрясения и прочие климатические катаклизмы.
«Срок соглашения по зерну истекает, и оно должно быть продлено любой ценой», - сказал Бизли.
Если соглашение не будет продлено, Землю ждут массовая миграция и голод, добавил политик.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке.
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