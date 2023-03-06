В ООН призвали продлить зерновую сделку «любой ценой»

Он заявил, что людям угрожает серьезная опасность в случае, зерновая сделка не будет продлена. Он напомнил, что планету на сегодняшний день потрясают вооруженные конфликты, COVID-19, землетрясения и прочие климатические катаклизмы.

«Срок соглашения по зерну истекает, и оно должно быть продлено любой ценой», - сказал Бизли.

Если соглашение не будет продлено, Землю ждут массовая миграция и голод, добавил политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке.

