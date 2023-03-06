Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке

Дипломат отметила, что Москва всегда выполняла свою часть договоренностей, имеющих обязательства двух сторон, «а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны».

«Если это очередной мухлеж ... очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в ООН заявили, что работают над продлением зерновой сделки и надеются на положительный исход, напоминает РИА ФАН.

При этом в МИД РФ отмечали, что заключенные в июле 2022 года договоренности зерновая сделка провалились из-за саботажа со стороны западных стран, указывает телеканал «360».

