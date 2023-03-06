Захарова назвала условие для участия России в зерновой сделке
Россия готова продолжить выполнять договоренности в рамках зерновой инициативы, если другие ее участники на равноправной основе будут исполнять свои обязательства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Москва всегда выполняла свою часть договоренностей, имеющих обязательства двух сторон, «а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны».
«Если это очередной мухлеж ... очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее в ООН заявили, что работают над продлением зерновой сделки и надеются на положительный исход, напоминает РИА ФАН.
При этом в МИД РФ отмечали, что заключенные в июле 2022 года договоренности зерновая сделка провалились из-за саботажа со стороны западных стран, указывает телеканал «360».
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